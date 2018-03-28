СКР возбудил уголовное дело против украинского пранкера Вольнова

СКР возбудил уголовное дело против гражданина Украины Никиты Кувикова, также известного как пранкер Евгений Вольнов, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко

Уголовное дело возбуждено по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»).

«По данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово , вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании Кувикову меры пресечения в виде заочного ареста, в ближайшее время пранкер будет объявлен в розыск.