Зарубившему четырех человек топором картежнику дали пожизненный срок

В Ханты‐Мансийском автономном округе осудили мужчину из села Шеркалы Октябрьского района. Зарубившему топором четырех человек 48‐летнему местному жителю дали пожизненный срок, сообщили в пресс‐службе следственного управления СК РФ по региону.

На убийство мужчина решился

из-за проигрыша в карты. Инцидент между ним и еще тремя игроками произошел в октябре 2017 года.

Местный житель был в гостях у случайной знакомой, где из-за карточной игры поссорился с другими ее участниками. Сначала он зарубил

19-летнего

юношу и одного из гостей, а потом убил и хозяйку квартиры вместе с ее сожителем.

«Приговором суда

Ханты-Мансийского

автономного округа — Югры подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима », — уточнили в СК.