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Зарубившему четырех человек топором картежнику дали пожизненный срок
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Зарубившему четырех человек топором картежнику дали пожизненный срок 

360tv.ru 49 минут назад
В Ханты‐Мансийском автономном округе осудили мужчину из села Шеркалы Октябрьского района. Зарубившему топором четырех человек 48‐летнему местному жителю дали пожизненный срок, сообщили в пресс‐службе следственного управления СК РФ по региону.
На убийство мужчина решился
из-за  проигрыша в карты. Инцидент между ним и еще тремя игроками произошел в октябре 2017 года.
Местный житель был в гостях у случайной знакомой, где  из-за  карточной игры поссорился с другими ее участниками. Сначала он зарубил
19-летнего
юношу и одного из гостей, а потом убил и хозяйку квартиры вместе с ее сожителем.
«Приговором суда
Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — уточнили в СК.
Громкая музыка, звучавшая в одной из квартир города Кингисепп Ленинградской области, стала причиной убийства. Мужчина, которому сделал замечание сосед, зарубил обратившегося с просьбой убавить звук японской саблей.
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