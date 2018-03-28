Полицейские Зеленограда поймали интернет-мошенника в Ярославской области

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по районам Силино и Старое Крюково задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества посредством сети Интернет.

По сообщению пресс-службы окружного УВД , в районый отдел полиции по районам Силино и Старое Крюково обратился житель Зеленограда с заявлением о мошенничестве. Он рассказал правоохранителям о том, что решил купить мобильный телефон, увидев на одном из сайтов объявление о продаже. Договорившись с продавцом, мужчина перечислил предоплату на указанный банковский счет. Однако товар ему предоставлен не был, а номер телефона, указанный в объявлении, выключен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, 19-летнего молодого человека, по месту жительства в Ярославской области . По данным следствия, злоумышленник на одном из сайтов создал электронное объявление. В ходе переписки он убедил покупателя перечислить денежные средства в размере 5 тысяч рублей в качестве предоплаты. Однако в дальнейшем выполнять взятые на себя обязательства не собирался, присвоив деньги себе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.