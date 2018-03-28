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Серийного квартирного вора задержали в Подмосковье
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Серийного квартирного вора задержали в Подмосковье 

dom.lenta.ru 58 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Подмосковные полицейские задержали ранее неоднократно судимого 35-летнего местного жителя по подозрению в совершении серии квартирных краж. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 28 марта, на сайте регионального управления МВД.
Предполагается, что злоумышленник монтировкой вскрывал стеклопакеты и незаконно проникал в квартиры, расположенные на первых этажах жилых домов в Одинцовском районе области. Вор похищал принадлежащие жильцам ювелирные украшения, мобильные телефоны и деньги.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по месту жительства. В ходе обыска его квартиры полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного имущества, а также две монтировки.
«Мужчина изобличен в совершении 11 эпизодов противоправной деятельности, — отмечается в сообщении. — Задержанный похитил имущество на общую сумму более 1,5 миллиона рублей».
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении него возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса («Кража»).
В начале марта неизвестный также через окно пытался пробраться в одну из квартир дома в Москве, где проживает депутат Госдумы Елена Панина. Злоумышленник закинул веревку с крючком на кондиционер, закрепленный на фасаде здания у окон депутатского жилья, но в конечном итоге залезть наверх ему не удалось.
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