Серийного квартирного вора задержали в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали ранее неоднократно судимого 35-летнего местного жителя по подозрению в совершении серии квартирных краж. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 28 марта, на сайте регионального управления МВД.

Предполагается, что злоумышленник монтировкой вскрывал стеклопакеты и незаконно проникал в квартиры, расположенные на первых этажах жилых домов в Одинцовском районе области. Вор похищал принадлежащие жильцам ювелирные украшения, мобильные телефоны и деньги.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по месту жительства. В ходе обыска его квартиры полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного имущества, а также две монтировки.

«Мужчина изобличен в совершении 11 эпизодов противоправной деятельности, — отмечается в сообщении. — Задержанный похитил имущество на общую сумму более 1,5 миллиона рублей».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении него возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса («Кража»).