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В Кемерово задержали генерального директора компании-собственника здания ТЦ
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В Кемерово задержали генерального директора компании-собственника здания ТЦ 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
ЗАДЕРЖАНА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ-СОБСТВЕННИКА ЗДАНИЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» В КЕМЕРОВО — СК РФ
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