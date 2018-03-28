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На украинского пранкера возбудили уголовное дело, сообщил источник
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На украинского пранкера возбудили уголовное дело, сообщил источник 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ХУЛИГАНСТВЕ ВОЗБУЖДЕНО В ОТНОШЕНИИ УКРАИНСКОГО ПРАНКЕРА, ВВОДИВШЕГО В ЗАБЛУЖДЕНИЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ЖЕРТВ ПОЖАРА В КЕМЕРОВО — ИСТОЧНИК
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