«Мемориал» призвал расследовать нападение на главу центра в Махачкале

Ранее пресс-служба «Мемориала» сообщила, что в среду неизвестный сильно ударил Дациева по голове, после чего он упал. Медики госпитализировали его в нейрохирургическое отделение республиканской клинической больницы. В правозащитном центре нападение связали с профессиональной деятельностью Дациева.