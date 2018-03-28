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«Мемориал» призвал расследовать нападение на главу центра в Махачкале
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«Мемориал» призвал расследовать нападение на главу центра в Махачкале 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: otr-online.ru
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Правозащитный центр «Мемориал» обратился в правоохранительные органы в связи с нападением на главу представительства центра в Махачкале Сиражутдина Дациева, сообщает пресс-служба организации в среду.
Ранее пресс-служба «Мемориала» сообщила, что в среду неизвестный сильно ударил Дациева по голове, после чего он упал. Медики госпитализировали его в нейрохирургическое отделение республиканской клинической больницы. В правозащитном центре нападение связали с профессиональной деятельностью Дациева.
"Мемориал" направил в следственные органы Республики Дагестан обращение в связи с нападением на руководителя махачкалинского представительства Сиражутдина Дациева. ПЦ «Мемориал» просит расследовать это нападение, поступавшие ранее угрозы и поджог автомашины представительства, привлечь виновных к ответственности, а также принять в отношении сотрудников «Мемориала» в Дагестане меры государственной защиты", — говорится в сообщении.
По информации центра, обращение адресовано прокурору Дагестана, руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по РД, министру внутренних дел по РД и начальнику управления ФСБ РФ по региону.
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