Зарубил четверых из-за проигрыша и получил пожизненное

Югорчанина ждет ИК особого режима.

Преступление было совершено 31 октября 2017 года. Подсудимый вместе с сожительницей приехали в поселок, чтобы пройти медицинское обследование. Пара остановилась у случайной знакомой. К компании присоединились трое мужчин 19, 48 и 55 лет. Все выпивали и играли в карты. Обвиняемого возмутило, что младший участник застолья одержал победу. Разгорелся конфликт, и разъяренный гость зарубил топором новых знакомых и хозяйку.

С места происшествия агрессор скрылся, но вскоре его задержали.

Ранее по теме: Убийство четырех югорчан из-за проигрыша в карты признали особо важным