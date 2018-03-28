Ещё
Зарубил четверых из-за проигрыша и получил пожизненное
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Зарубил четверых из-за проигрыша и получил пожизненное 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Югорчанина ждет ИК особого режима.
Суд вынес приговор жителю Октябрьского района, признав его виновным в убийстве четырех человек в поселке Березово. Его отправили в колонию особого режима до конца жизни, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.
Преступление было совершено 31 октября 2017 года. Подсудимый вместе с сожительницей приехали в поселок, чтобы пройти медицинское обследование. Пара остановилась у случайной знакомой. К компании присоединились трое мужчин 19, 48 и 55 лет. Все выпивали и играли в карты. Обвиняемого возмутило, что младший участник застолья одержал победу. Разгорелся конфликт, и разъяренный гость зарубил топором новых знакомых и хозяйку.
С места происшествия агрессор скрылся, но вскоре его задержали.
Ранее по теме: Убийство четырех югорчан из-за проигрыша в карты признали особо важным
Уралинформбюро: последние новости
Мясо вместо лица: в Екатеринбурге совершено жестокое убийство Екатеринбурженке ограничили свободу за кражу газа Казахстанец погиб после уличной перестрелки (ВИДЕО)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово221
Названо окончательное число погибших в Кемерово410
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово125
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1117
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
00:14
Самбурская материлась на панихиде памяти
Шоу-бизнес
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение