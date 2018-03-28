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Пермском наркодилерам присудили 30 лет на троих и штраф около млн рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пермском наркодилерам присудили 30 лет на троих и штраф около млн рублей 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор троим наркодилерам. Из их тайников полицейские достали сотни свёртков с запрещёнными веществами — всего более 4 кг.
«12 мая 2017 года сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте задержали в одном из гаражных кооперативов города 25-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотических средств», — сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.
Тут же полицейские обнаружили в тайнике свёрток, обмотанный липкой лентой. Внутри него находилось 50 маленьких свёртков с порошкообразным веществом. Ещё 60 пакетиков стражи порядка нашли в машине задержанного.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком.
На следующий день удалось задержать сообщников задержанного. Ими оказались 33-летний житель Перми и 21-летняя студентка первого курса одного из университетов.
Как пояснил начальник следственного отделения Пермского ЛО МВД России на транспорте Сергей Петров, каждый из пособников играл роль «курьера-закладчика». Сначала они получали оптовые партии расфасованных и приготовленных к сбыту наркотических средств, которые их «ждали» в тайниках. Забрав наркотик, хранили у себя, а после распространяли на территории Перми и Пермского края. За свою «работу» получали денежное вознаграждение.
Во время обысков дома у задержанных нашли ещё тайники с наркотиками. Общий вес составил более четырёх килограммов.
Суд назначил виновным наказания в виде лишения свободы сроком 12, 10 и 9,5 лет с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режима и штрафа в общем размере около одного миллиона рублей.
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