Пермском наркодилерам присудили 30 лет на троих и штраф около млн рублей

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор троим наркодилерам. Из их тайников полицейские достали сотни свёртков с запрещёнными веществами — всего более 4 кг.

«12 мая 2017 года сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте задержали в одном из гаражных кооперативов города 25-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотических средств», — сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Тут же полицейские обнаружили в тайнике свёрток, обмотанный липкой лентой. Внутри него находилось 50 маленьких свёртков с порошкообразным веществом. Ещё 60 пакетиков стражи порядка нашли в машине задержанного.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком.

На следующий день удалось задержать сообщников задержанного. Ими оказались 33-летний житель Перми и 21-летняя студентка первого курса одного из университетов.

Как пояснил начальник следственного отделения Пермского ЛО МВД России на транспорте Сергей Петров , каждый из пособников играл роль «курьера-закладчика». Сначала они получали оптовые партии расфасованных и приготовленных к сбыту наркотических средств, которые их «ждали» в тайниках. Забрав наркотик, хранили у себя, а после распространяли на территории Перми и Пермского края . За свою «работу» получали денежное вознаграждение.

Во время обысков дома у задержанных нашли ещё тайники с наркотиками. Общий вес составил более четырёх килограммов.

Суд назначил виновным наказания в виде лишения свободы сроком 12, 10 и 9,5 лет с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режима и штрафа в общем размере около одного миллиона рублей.