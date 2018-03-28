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В Тосненском районе в колонию пытались забросить телефон и дрожжи
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Тосненском районе в колонию пытались забросить телефон и дрожжи 

Ivyborg.ru 1 час назад
В ходе реализации оперативной информации сотрудниками ИК-3, на прилегающей к ИК-3 территории задержан гражданин, который собирался забросить запрещенные предметы на территорию колонии, сообщили ivbg.ru в пресс-службе ведомства.
В ходе проведения осмотра у гражданина К. в карманах брюк обнаружено два свертка. Задержанный пояснил, что в этих свертках находятся телефоны, дрожжи, сим-карта и он прибыл на такси, чтобы совершить переброс предметов на территорию ИК-3 по просьбе своего знакомого, отбывающего наказание в исправительной колонии.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проведения личного досмотра обнаружены и изъяты два свертка, в которых находились 4 мобильных телефона, сим-карта и 6 упаковок сухих дрожжей.
Проводится проверка.
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