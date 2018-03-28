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Жертв вымогателя в полицейской форме устанавливают в Ростове-на-Дону
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Жертв вымогателя в полицейской форме устанавливают в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Пострадавших от действий вымогателя в форме полицейского устанавливают правоохранители в Ростове-на-Дону.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию поступило сообщение о том, что в центре донской столицы мужчина в форме сотрудника правоохранительных органов вымогает деньги у прохожих.
Как выяснили полицейские в ходе разговора с потерпевшими, злоумышленник подходил к горожанам, сообщал о нарушении ими закона и предлагал договориться на месте. За распитие спиртных напитков и курение в общественных местах он требовал 1500 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий предполагаемого вымогателя. Оказалось, что 24-летний молодой человек недавно освободился из колонии, где отбывал наказание за кражу. Сообщается, что форму и амуницию он купил.
В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к преступной деятельности.
Пострадавших от незаконных действий молодого человека просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (863) 249-23-66 или 02.
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