Жертв вымогателя в полицейской форме устанавливают в Ростове-на-Дону

Пострадавших от действий вымогателя в форме полицейского устанавливают правоохранители в Ростове-на-Дону.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию поступило сообщение о том, что в центре донской столицы мужчина в форме сотрудника правоохранительных органов вымогает деньги у прохожих.

Как выяснили полицейские в ходе разговора с потерпевшими, злоумышленник подходил к горожанам, сообщал о нарушении ими закона и предлагал договориться на месте. За распитие спиртных напитков и курение в общественных местах он требовал 1500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий предполагаемого вымогателя. Оказалось, что 24-летний молодой человек недавно освободился из колонии, где отбывал наказание за кражу. Сообщается, что форму и амуницию он купил.

В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к преступной деятельности.

Пострадавших от незаконных действий молодого человека просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (863) 249-23-66 или 02.