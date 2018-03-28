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Волгоградке грозит 3 года колонии за прописку узбеков и таджиков у себя дома
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Волгоградке грозит 3 года колонии за прописку узбеков и таджиков у себя дома 

ria34.ru 2 часа назад
Фото: ria34.ru
В Волгограде решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Советского района прописавшей у себя дома пятерых узбеков и таджиков.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, женщина оформила гастарбайтерам фиктивную прописку. За свою услуги получила оплату.
— Подозреваемая достоверно знала, что иностранные граждане будут проживать по другому адресу. Сейчас в отношении нее решается вопрос о возбуждении дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», — пояснили в полиции.
Волгоградке грозит до трех лет лишения свободы.
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