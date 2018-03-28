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Росгвардейцы задержали жителя Тольятти, укравшего дезодоранты
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Росгвардейцы задержали жителя Тольятти, укравшего дезодоранты 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Экипажу вневедомственной охраны, который патрулировал Центральный район города Тольятти, поступило сообщение о сработавшей тревожной кнопке. Как сообщает пресс-служба УФСВНГ России по Самарской области, за помощью к представителям вневедомственной охраны обратились сотрудники одного из супермаркетов, расположенного на улице Ушакова. Росгвардейцы тут же отправились по указанному адресу. Работники магазина рассказали, что видели, как один из покупателей складывает во внутренние карманы дезодорантов, которых насчитали около 6 штук. По мнению персонала, он не собирался за них платить и хотел просто выйти из магазина. Предполагаемый злоумышленник был задержан. Как оказалось, 31-летний житель Тольятти был уже ранее судим за кражу в феврале 2018 года — ему было назначено наказание в виде обязательных работ в 100 часов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».
Фото: пресс-служба УФСВНГ России по Самарской области
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