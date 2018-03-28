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Нижегородка влезла в окно поликлиники и украла монитор
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Нижегородка влезла в окно поликлиники и украла монитор 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
www.pixabay.comНижегородка влезла в окно поликлиники и украла монитор46-летняя нижегородка задержана за кражу монитора из поликлиники Сормовского района.
По версии следствия, в ночь с 6 на 7 марта, женщина проникла в медицинское учреждение. Она отжала пластиковое окно, залезла в регистратуру и похитила монитор. Ущерб, причиненный поликлинике, составил 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции разыскали злоумышленницу и задержали ее. Возбуждено уголовное дело. Преступница находится под подпиской о невыезде.
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