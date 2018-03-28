Молодые воры из Соснового Бора попались полиции

Сотрудники полиции задержали двоих молодых людей, которые в период с февраля по март 2018 года совершили пять краж в Сосновом Бору . Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщает ведомство, оперативники ГУ МВД по Петербургу Ленобласти совместно с коллегами из Соснового Бора задержали двоих граждан 18 и 22 лет. Им было предъявлено обвинение сразу в трёх кражах из частных домов, кражу из вагона-бытовки и кражу денег с банковских карт жителей Соснового Бора. Общий ущерб от действий молодых воров составил около 113 тыс. рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.