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Молодые воры из Соснового Бора попались полиции
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Молодые воры из Соснового Бора попались полиции 

Ivyborg.ru 1 час назад
Сотрудники полиции задержали двоих молодых людей, которые в период с февраля по март 2018 года совершили пять краж в Сосновом Бору. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Как сообщает ведомство, оперативники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами из Соснового Бора задержали двоих граждан 18 и 22 лет. Им было предъявлено обвинение сразу в трёх кражах из частных домов, кражу из вагона-бытовки и кражу денег с банковских карт жителей Соснового Бора. Общий ущерб от действий молодых воров составил около 113 тыс. рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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