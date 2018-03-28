Ещё
В Кингисеппском районе возбуждено уголовное дело в связи с нелегальной добычей бута
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кингисеппском районе возбуждено уголовное дело в связи с нелегальной добычей бута 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Кингисеппском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту осуществления ООО «Неваком» предпринимательской деятельности без лицензии. Компания нелегально добывала каменный бут в деревне Горки.
В результате проверки по факту незаконной добычи каменного бута в деревне Горки, установлено, что на указанном земельном участке ООО «Неваком» в период с 2014 года по настоящее время производилась незаконная добыча каменного бута — свыше 20 000 м3 на общую сумму более 10 миллионов рублей.
Таким образом, ООО «Неваком» осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность по добыче, переработки каменного бута с извлечением дохода в особо крупном размере.
Природоохранная прокуратура 13 марта 2018 года направила требование о возбуждении уголовного дела начальнику ОМВД России по Кингисеппскому району.
По результатам рассмотрения нарушений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство в особо крупном размере).
Расследование уголовного дела находится на контроле Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Ivyborg.ru: последние новости
Молодые воры из Соснового Бора попались полиции Задержан отключивший пожарную сигнализацию в ТЦ "Зимняя вишня" охранник‍ Полиция задержала водителя, стрелявшего по сотрудникам ГИБДД в Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово228
Названо окончательное число погибших в Кемерово411
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово125
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1117
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
00:14
Самбурская материлась на панихиде памяти
Шоу-бизнес
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение