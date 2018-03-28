В Кингисеппском районе возбуждено уголовное дело в связи с нелегальной добычей бута

В Кингисеппском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту осуществления ООО «Неваком» предпринимательской деятельности без лицензии. Компания нелегально добывала каменный бут в деревне Горки.

В результате проверки по факту незаконной добычи каменного бута в деревне Горки, установлено, что на указанном земельном участке ООО «Неваком» в период с 2014 года по настоящее время производилась незаконная добыча каменного бута — свыше 20 000 м3 на общую сумму более 10 миллионов рублей.

Таким образом, ООО «Неваком» осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность по добыче, переработки каменного бута с извлечением дохода в особо крупном размере.

Природоохранная прокуратура 13 марта 2018 года направила требование о возбуждении уголовного дела начальнику ОМВД России по Кингисеппскому району.

По результатам рассмотрения нарушений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры.