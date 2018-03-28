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Сотрудники ФСБ проводят обыски у членов Саентологической церкви Санкт-Петербурга
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Сотрудники ФСБ проводят обыски у членов Саентологической церкви Санкт-Петербурга 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пришли с обысками в помещения, которые используются последователями Саентологической церкви Санкт-Петербурга. Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела об организации деятельности экстремистского сообщества, сообщает в среду пресс-служба Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
"В ходе расследования уголовного дела 28 марта 2018 года сотрудниками Управления в помещениях, используемых функционерами религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга», проводятся обыски, направленные на обнаружение дополнительных предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности указанной религиозной группы ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники ФСБ подозревают членов Саентологической церкви в организации деятельности экстремистского сообщества, возбуждении ненависти либо вражды, а также незаконной предпринимательской деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.
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