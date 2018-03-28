Житель Липецкой области в порыве ревности убил приятеля трубой

Трагические события развернулись в октябре 2017 года в селе Болховское. Подсудимый выпивал вместе со своей сожительницей и приятелем. Приревновав даму, мужчина схватил металлическую трубу и несколько раз ударил по голове соперника. Проснувшись наутро, обвиняемый нашёл приятеля без признаков жизни.