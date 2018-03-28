Житель Липецкой области в порыве ревности убил приятеля трубой 

В Задонском районе осудили мужчину, убившего в порыве ревности своего знакомого, сообщила пресс-служба СУ СКР по Липецкой области.
Трагические события развернулись в октябре 2017 года в селе Болховское. Подсудимый выпивал вместе со своей сожительницей и приятелем. Приревновав даму, мужчина схватил металлическую трубу и несколько раз ударил по голове соперника. Проснувшись наутро, обвиняемый нашёл приятеля без признаков жизни.
Свою вину мужчина признал ещё на стадии предварительного следствия и активно сотрудничал со следствием. Выяснилось также, что мужчина состоял на учёте у нарколога и был зависим от алкоголя. Однако суд признал это отягчающим обстоятельством и приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима.