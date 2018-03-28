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ФСБ обыскивает офисы петербургских сайентологов
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ФСБ обыскивает офисы петербургских сайентологов 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге ФСБ проводит обыск в помещениях сайентологической церкви.
Ранее в отношении членов церкви возбуждено уголовное дело. Сайентологов подозревают в организации экстремистского сообщества, возбуждении ненависти, унижении человеческого достоинства, а также в незаконной предпринимательской деятельности. По данным следствия, с января 2013 по июнь 2016 года они заработали на продаже сайентологических программ более 276 миллионов рублей. Однако в самой сайентологической церкви "Интерфаксу" заявили, что не имеют никаких заработков, так как не ведут финансово-хозяйственной деятельности. В рамках дела были задержаны пятеро человек, в том числе руководители местного представительства церкви.
Кроме того, в ноябре прошлого года суд начал рассматривать уголовное дело Екатерины Заборских. По мнению следствия, она пожертвовала в пользу церкви 33 миллиона рублей, который были украдены у дольщиков ее строительных фирм. Это уже второе уголовное дело в отношении Заборских. Ранее она была осуждена на 6,5 года колонии по аналогичному делу. С 2012 года по 2014 год женщина похитила более 130 миллионов рублей и пожертвовала похищенное сайентологической церкви Москвы. Жертвами стали более 70 семей дольщиков.
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