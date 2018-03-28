В Краснодарском крае стали меньше грабить и убивать

Отчет о деятельности полиции за прошлый год был зачитан сегодня, 28 марта, на сессии заксобрания. Так, в 2017 году было зафиксировано 67 662 случая, что на 3847 меньше, чем в 206 году. В прошлом году на 1,4% сократилось число зарегистрированных убийств, на 11,4% — фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 14,7% — разбойных нападений, на 7,8% — краж, на 6,9% — краж машин, на 6,9% — грабежей, на 23,3% — преступлений на бытовой почве.

В прошлом году на правоохранительные мероприятия направили 1,9 млрд рублей. На противодействие незаконном обороту наркотиков — 2,7 млн рублей (из оборота было изъято 50,6 кг наркотических средств, выявлено 123 интернет-магазина, где размещалась реклама спайсов). На внедрение систем фото-и видеофиксации было направлено 662,4 млн рублей. Сейчас в крае установлено 6452 камеры видеонаблюдения.

Кроме того, в прошлом году на 2% возросла раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких — на 1,4%.