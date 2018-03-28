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В ЮЗАО завели уголовное дело на двоих мужчин, отобравших еду у курьера
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В ЮЗАО завели уголовное дело на двоих мужчин, отобравших еду у курьера 

ИД «Собеседник» 1 час назад
На Изюмской улице в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы двое мужчин напали на курьера с молотком и отняли у него заказ.
Как передает агентство городских новостей «Москва», вечером 26 марта 30-летний мужчина, работающий курьером в одной из столичных доставок, обратился в полицию с заявлением об ограблении.
По словам пострадавшего, двое мужчин напали на него с молотком на Изюмской улице на юго-западе Москвы и отобрали заказ, в котором находилась еда на сумму 5,3 тысячи рублей.
Уточняется, что рядом с местом происшествия полицейские задержали двоих мужчин 1990 и 1998 годов рождения, у которых обнаружили похищенную у курьера еду.
На подозреваемых завели уголовное дело о разбое.
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