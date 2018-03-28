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На Кубани сумма взятки выросла почти до 350 тысяч
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Кубани сумма взятки выросла почти до 350 тысяч 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом говорится в отчете начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимира Виневского, который сегодня, 28 марта, отчитывался перед депутатами о деятельности полиции в прошлом году.
Так, выявлено экономических преступлений — 2672, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. На 10,9% меньше пресечено коррупционных преступлений. Материальный ущерб составил 6,7 млрд рублей, возмещено 3,5 млрд рублей.
Как ранее писал «ФедералПресс», Владимир Виневский заявил, что преступность снизилась на 5,4%, на 1,4% сократилось число зарегистрированных убийств. Добавим, что ранее депутаты приняли в первом чтении законопроект о развитии животноводства.
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