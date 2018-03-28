На Кубани сумма взятки выросла почти до 350 тысяч

Об этом говорится в отчете начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимира Виневского, который сегодня, 28 марта, отчитывался перед депутатами о деятельности полиции в прошлом году. Так, выявлено экономических преступлений — 2672, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. На 10,9% меньше пресечено коррупционных преступлений. Материальный ущерб составил 6,7 млрд рублей, возмещено 3,5 млрд рублей. Как ранее писал «ФедералПресс» , Владимир Виневский заявил, что преступность снизилась на 5,4%, на 1,4% сократилось число зарегистрированных убийств. Добавим, что ранее депутаты приняли в первом чтении законопроект о развитии животноводства.