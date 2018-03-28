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В Москве грабитель украл из офиса более 3 млн рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Москве грабитель украл из офиса более 3 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по факту сообщения о разбойном нападении на офис организации на северо-востоке Москвы и краже 6 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.
По данным управления, накануне вечером в полицию обратился генеральный директор одной из московских компаний и сообщил о нападении на офис, расположенный на Маломосковской улице.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в офис данной организации вошел неизвестный и, угрожая бухгалтеру, открыто похитил сумку, в которой находились принадлежащие компании более 3,2 млн рублей, после чего узнав у бухгалтера пароли расчетного счета организации, перевел с рабочего компьютера на различные счета более 2,6 млн рублей", — сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится доследственная проверка.
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