Неизвестный на северо-востоке Москвы ограбил офис фирмы на 6 млн руб.

Вечером 27 марта в полицию обратился генеральный директор компании, который сообщил о грабеже в офисе на ул. Маломосковская. «Как выяснили оперативники, в помещение фирмы вошел неизвестный, который, словесно угрожая бухгалтеру, открыто похитил сумку с принадлежащими фирме 3,3 млн руб. Затем злоумышленник узнал у бухгалтера пароли расчетного счета организации и с рабочего компьютера на различные счета перевел около 2,7 млн руб., после чего скрылся», — пояснили в ведомстве.

Материальный ущерб составил около 6 млн руб. По данному факту полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства случившегося.