На 10 лет осуждена калининградка, перевозившая через границу наркотики 

Подробности рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Установлено, что 43-летняя женщина приобрела в Польше почти два килограмма марихуаны и крупную партию психотропных веществ. Чтобы незаметно перевезти их в область, она спрятала наркотики в запасное колесо ее автомобиля. Но их обнаружили. Следователи установили, что женщина планировала сбыть «товар» на территории региона.
«Государственный обвинитель в ходе судебного следствия просил суд о назначении наказания подсудимой в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал доказательства, представленные прокурором, обоснованными», — рассказали в ведомстве.
Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.