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Убил подругу и повесился. Причина смерти двух человек в Ноябрьске установлена
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Убил подругу и повесился. Причина смерти двух человек в Ноябрьске установлена 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Установлена причина смерти двух жителей города, тела которых обнаружили в одном из жилых вагончиков на промзоне. ЧП произошло в январе этого года.
В вагончике-бытовке было обнаружено тело 45-летнего мужчины, висящее в петле, а так же тело его знакомой. В результате расследования установлено, что мужчина и женщина распивали спиртные напитки. После ссоры мужчина нанес ранение женщине в область сердца. От полученных травм она скончалась на месте. А мужчина повесился.
Как сообщил журналистам телекомпании «Миг» следователь-криминалист следственного отдела Владимир Чупахин, в ходе предварительного следствия установлены и допрошены все лица входящие в круг общения погибших. Их охарактеризовали как лиц, употребляющих спиртные напитки. Мужчина был ранее судим, в том числе за причинение смерти по неосторожности.
«По результатам расследования было вынесено решение о прекращении уголовного дела в связи со смертью лица, совершившего преступление», — сообщил Владимир Чупахин.
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