Убил подругу и повесился. Причина смерти двух человек в Ноябрьске установлена

Установлена причина смерти двух жителей города, тела которых обнаружили в одном из жилых вагончиков на промзоне. ЧП произошло в январе этого года.

В вагончике-бытовке было обнаружено тело 45-летнего мужчины, висящее в петле, а так же тело его знакомой. В результате расследования установлено, что мужчина и женщина распивали спиртные напитки. После ссоры мужчина нанес ранение женщине в область сердца. От полученных травм она скончалась на месте. А мужчина повесился.

Как сообщил журналистам телекомпании «Миг» следователь-криминалист следственного отдела Владимир Чупахин, в ходе предварительного следствия установлены и допрошены все лица входящие в круг общения погибших. Их охарактеризовали как лиц, употребляющих спиртные напитки. Мужчина был ранее судим, в том числе за причинение смерти по неосторожности.

«По результатам расследования было вынесено решение о прекращении уголовного дела в связи со смертью лица, совершившего преступление», — сообщил Владимир Чупахин.