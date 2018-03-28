В Сочи женщина решила ограбить банк с канцелярским ножом

Сочи женщина требовала деньги в банке, угрожая канцелярским ножом, сообщает пресс-служба УВД города-курорта.

Вооруженное нападение произошло в Лазаревском районе.

Местная жительница сорока лет вошла в помещение банка в солнцезащитных очках и медицинской маске и стала требовать от работников отдать ей наличку, угрожая физической расправой. В руке у нее был канцелярский нож. Однако сотрудники офиса не выполнили её требования и вызвали полицию. Испугавшись ответственности злоумышленница скрылась. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Личность налетчицы установили. В отделе полиции женщина созналась в содеянном. На такой шаг она пошла из-за отсутствия денег.

Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до восьми лет лишения свободы.