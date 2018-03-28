В Сочи налетчица с канцелярским ножом попыталась ограбить банк

Сочи полицейские задержали подозреваемую в разбойном нападении на банк. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

О разбойном нападении заявила в дежурную часть отдела полиции Лазаревского района УВД по городу Сочи работница местного кредитного учреждения. Она пояснила, что вечером, когда она собиралась закрывать кассу, в помещение банка вошла неизвестная женщина в солнцезащитных очках и медицинской маске и, угрожая заявительнице канцелярским ножом, потребовала выдать ей всю имеющуюся наличность.

Потерпевшая оказала сопротивление нападавшей, после чего злоумышленница попыталась скрыться, однако была остановлена свидетелем произошедшего.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы задержали 40-летнюю местную жительницу и доставили ее в отдел полиции.

В ходе личного досмотра подозреваемой правоохранители обнаружили и изъяли канцелярский нож.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В настоящее время подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.