Машинист котельной пытался украсть порядка трех тонн угля в Приморье 

На станции Новошахтинский Приморского края сотрудники по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛО МВД России на станции Уссурийск в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили хищение порядка трех тонн угля, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
Похитителем оказался 37-летний, ранее судимый за имущественные преступления, житель поселка Ляличи, который являлся машинистом котельной тепловодоснабжающего предприятия ОАО «РЖД»
Уголь был загружен в автомобиль с помощью нанятых людей и вывезен с предприятия с целью последующей продажи.
Работнику котельной не удалось реализовать свой преступный план. Мужчина был задержан с поличным сотрудниками транспортной полиции.
Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.