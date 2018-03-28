Машинист котельной пытался украсть порядка трех тонн угля в Приморье

На станции Новошахтинский Приморского края сотрудники по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛО МВД России на станции Уссурийск в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили хищение порядка трех тонн угля, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Похитителем оказался 37-летний, ранее судимый за имущественные преступления, житель поселка Ляличи, который являлся машинистом котельной тепловодоснабжающего предприятия ОАО «РЖД»

Уголь был загружен в автомобиль с помощью нанятых людей и вывезен с предприятия с целью последующей продажи.

Работнику котельной не удалось реализовать свой преступный план. Мужчина был задержан с поличным сотрудниками транспортной полиции.

Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.