В Югре вынесли приговор по делу об убийстве четверых жителей Березовского района

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, житель поселка Шеркалы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, к» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление»).