В Югре вынесли приговор по делу об убийстве четверых жителей Березовского района 

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, житель поселка Шеркалы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, к» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление»).
«Приговором суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Убийство произошло в октябре 2017 года в селе Березово, куда подсудимый прибыл для обследования в больнице. Он остановился на ночлег у случайной знакомой, где распивал спиртное и играл в карты с еще тремя мужчинами. Из-за выигрыша между ними произошла ссора. Вооружившись топором, подсудимый сначала нанес удары юноше и другому гостю, а затем, осознавая, что хозяйка квартиры и ее сожитель являются свидетелями преступления, убил и их. Он попытался скрыться, но спустя непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции.