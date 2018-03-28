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В Югре вынесли приговор по делу об убийстве четверых жителей Березовского района
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Югре вынесли приговор по делу об убийстве четверых жителей Березовского района 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, житель поселка Шеркалы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, к» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление»).
«Приговором суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Убийство произошло в октябре 2017 года в селе Березово, куда подсудимый прибыл для обследования в больнице. Он остановился на ночлег у случайной знакомой, где распивал спиртное и играл в карты с еще тремя мужчинами. Из-за выигрыша между ними произошла ссора. Вооружившись топором, подсудимый сначала нанес удары юноше и другому гостю, а затем, осознавая, что хозяйка квартиры и ее сожитель являются свидетелями преступления, убил и их. Он попытался скрыться, но спустя непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции.
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