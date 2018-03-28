Офис Сбербанка, который пытались ограбить на Вторчермете, снова откроется в пятницу

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе банка, клиенты смогут вернуться в банк на Вторчермете уже в пятницу, но зона с банкоматами, которые взорвали налетчики, временно закрыт на ремонт.

«На тот период, пока офис на Титова, 22 закрыт, в соседних подразделениях банка, находящихся на Титова, 1 и Окружной, 8, будут организованы дополнительные рабочие места. Режим работы этих филиалов банка будет продлен», — рассказали в Сбербанке

Напомним, сегодня под утро двое налетчиков взломали окно, забрались в офис и взорвали банкомат. Ничего украсть они не успели, так как на место вовремя приехали сотрудники вневедомственной охраны. Один из мужчин убежал, второй тоже попытался скрыться, но запнулся о сумку с деньгами и упал. Сейчас с задержанным работают полицейские.