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Офис Сбербанка, который пытались ограбить на Вторчермете, снова откроется в пятницу
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Офис Сбербанка, который пытались ограбить на Вторчермете, снова откроется в пятницу 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе банка, клиенты смогут вернуться в банк на Вторчермете уже в пятницу, но зона с банкоматами, которые взорвали налетчики, временно закрыт на ремонт.
«На тот период, пока офис на Титова, 22 закрыт, в соседних подразделениях банка, находящихся на Титова, 1 и Окружной, 8, будут организованы дополнительные рабочие места. Режим работы этих филиалов банка будет продлен», — рассказали в Сбербанке.
Напомним, сегодня под утро двое налетчиков взломали окно, забрались в офис и взорвали банкомат. Ничего украсть они не успели, так как на место вовремя приехали сотрудники вневедомственной охраны. Один из мужчин убежал, второй тоже попытался скрыться, но запнулся о сумку с деньгами и упал. Сейчас с задержанным работают полицейские.
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