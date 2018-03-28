В Северном Китае арестован браконьер

Тайюань, 28 марта / Синьхуа / — Лесная полиция северокитайской провинции Шаньси объявила во вторник о задержании человека, подозреваемого в незаконной охоте и торговле дикими животными.

Полиция изъяла у нарушителя более 200 диких животных, включая филинов, находящихся под государственной защитой второй категории.

Ранее в этом месяце полиция обнаружила подозреваемого по фамилии Чэн, продававшего диких животных через интернет.

Мужчина признался, что охотился на диких животных в уезде Юйшэ и Шоуян провинции Шаньси и продавал их онлайн.

В настоящее время ведется расследование данного дела. -0-