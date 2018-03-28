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В Северном Китае арестован браконьер
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Северном Китае арестован браконьер 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тайюань, 28 марта /Синьхуа/ — Лесная полиция северокитайской провинции Шаньси объявила во вторник о задержании человека, подозреваемого в незаконной охоте и торговле дикими животными.
Полиция изъяла у нарушителя более 200 диких животных, включая филинов, находящихся под государственной защитой второй категории.
Ранее в этом месяце полиция обнаружила подозреваемого по фамилии Чэн, продававшего диких животных через интернет.
Мужчина признался, что охотился на диких животных в уезде Юйшэ и Шоуян провинции Шаньси и продавал их онлайн.
В настоящее время ведется расследование данного дела. -0-
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