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Уголовное дело возбудили по факту гибели в пожаре матери и ребенка в Волоколамском районе
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Уголовное дело возбудили по факту гибели в пожаре матери и ребенка в Волоколамском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Волоколамском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту смерти 31-летней женщины и ее несовершеннолетней дочери в результате пожара, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.
«Следственным отделом по городу Волоколамск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту обнаружения в одном из домов тела 31-летней женщины и ее 12-летней дочери в ходе ликвидации пожара», — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, ночью 23 марта произошло возгорание в частном доме, после ликвидации пожара были обнаружены два тела 31-летней женщины и ее 12-летней дочери. В ходе пожара также пострадала 11-летняя дочь погибшей, которая была госпитализирована в больницу.
Следователи устанавливают причины произошедшего и проводят комплекс следственных действий.
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