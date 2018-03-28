Уголовное дело возбудили по факту гибели в пожаре матери и ребенка в Волоколамском районе

В Волоколамском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту смерти 31-летней женщины и ее несовершеннолетней дочери в результате пожара, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Волоколамск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту обнаружения в одном из домов тела 31-летней женщины и ее 12-летней дочери в ходе ликвидации пожара», — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, ночью 23 марта произошло возгорание в частном доме, после ликвидации пожара были обнаружены два тела 31-летней женщины и ее 12-летней дочери. В ходе пожара также пострадала 11-летняя дочь погибшей, которая была госпитализирована в больницу.

Следователи устанавливают причины произошедшего и проводят комплекс следственных действий.