Нижегородка украла монитор из больницы накануне 8 марта 

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, преступление было совершено в ночь на 7 марта текущего года. Неизвестный злоумышленник, отжав створку окна, проник в помещение регистратуры лечебного учреждения и похитил монитор компьютера. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
По подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 46-летнюю безработную женщину. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.