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Нижегородка украла монитор из больницы накануне 8 марта
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Нижегородка украла монитор из больницы накануне 8 марта 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, преступление было совершено в ночь на 7 марта текущего года. Неизвестный злоумышленник, отжав створку окна, проник в помещение регистратуры лечебного учреждения и похитил монитор компьютера. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
По подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 46-летнюю безработную женщину. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.
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