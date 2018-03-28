Женщина из Отрадного заплатит 15 тыс. рублей за нападение на полицейского

Пьяная женщина набросилась на полицейского, приехавшего на вызов, и не сколько раз ударила его по лицу. Обвиняемая признала вину в зале суда и отделалась штрафом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома Начальник 111 отделения полиции ОМВД России по Кировскому району 7 января приехал в одну из квартир Отрадного , откуда поступило сообщение об угрозах и избиении. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла несколько ударов ладонями по лицу сотрудника полиции. Следователи завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Учитывая все обстоятельства, суд назначил женщине наказание в виде 15 тыс. штрафа.