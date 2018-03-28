На юго-западе Москвы ради еды мужчину зверски избили молотком

Российская демократия не перестает удивлять и… ужасать. Представители «молодого поколения, выросшего в условиях свободы» учинили зверскую расправу над курьером из фирмы по доставке еды. Произошло это в Южном Бутове. Двое молодых людей 20 и 28 лет напали на 31-летнего курьера службы доставки еды. Его били молотком, а затем забрали продукты питания на общую сумму 5,3 тысячи рублей. Эту страшную новость сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Расправа над ни в чем не повинным человеком произошла в понедельник, 26 марта, на улице Изюмская. По горячим следам подозреваемых в изуверстве задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Такая, вот, отрыжка демократии… 2 мужчин в Южном Бутово избили курьера молотком ради еды. Материальный ущерб составил 5,3 тыс. рублей. В Южном Бутово на юго-западе Москвы двое мужчин напали на 31-летнего курьера службы доставки еды. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по столице. Инцидент произошел на Изюмской улице вечером 26 марта. Курьера избили молотком и забрали у него продукты питания на общую сумму 5,3 тыс. рублей. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Ими оказались мужчины 20-ти и 28 лет. Заведено уголовное дело по статье «Разбой».. На юго-западе Москвы избили курьера молотком и отобрали у него еду. В московском районе Южное Бутово двое мужчин избили курьера молотком и отобрали у него еду. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу. По данным ведомства, вечером 26 марта в полицию с заявлением о разбое обратился мужчина 1987 года рождения, работающий курьером. «Оперативники выяснили, что на улице Изюмская на заявителя напали неизвестные. Похожим на молоток предметом злоумышленники нанесли курьеру побои и открыто похитили заказ — продукты питания на сумму 5,3 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе. По «горячим следам» полицейские рядом с местом происшествия задержали двоих подозреваемых 1990 и 1998 годов рождения. Мужчин изобличили в содеянном и возбудили против них уголовное дело о разбое.. Курьера избили молотком и похитили у него продукты на юго-западе Москвы. Двое налетчиков, вооруженных молотком, напали на курьера и украли у него продукты на юго-западе Москвы, подозреваемые задержаны, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице. По его словам, 30-летний мужчина, работающий курьером фирмы, сообщил о разбойном нападении на улице Изюмская, дом 53, корпус 3. «Неизвестные, угрожая мужчине молотком, нанесли ему побои, после чего открыто похитили продукты питания и скрылись. Материальный ущерб составил 5,3 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства. Полицейские оперативно задержали нападавших — ими оказались молодые люди 1990 и 1998 годов рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело.

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