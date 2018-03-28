В Челябинске задержали водителя с фальшивыми удостоверениями СК и ФСБ

Инспекторы ДПС остановили водителя и попросили предъявить документы. Но вместо водительского удостоверения он вытащил из кармана удостоверение сотрудника Следственного комитета. Инспектор усомнился в подлинности данного удостоверения, в связи с чем была вызвана оперативная группа.

«В ходе осмотра автомобиля подозреваемого полицейские также обнаружили и изъяли служебное удостоверение офицера ФСБ и удостоверение заслуженного тренера России на имя задержанного, травматический пистолет с патронами к нему, нунчаки и бита. В доме подозреваемого полицейские изъяли форму сотрудника СК России, металлический меч, наручники и муляж гранаты», — цитирует « Комсомольская правда »— Челябинск» помощника прокурора Тракторозаводского района Ольгу Кузнецову

По словам молодого человека удостоверения он изготовил дома самостоятельно, предварительно заказав шаблоны и голограммы в интернете.

Свои действия задержанный объяснил тем, что с детства любил фильмы про сотрудников правоохранительных органов и хотел поучаствовать в задержании преступника. А служебные удостоверения хранил в автомобиле намеренно, чтобы защитить авто от угонщиков и похитителей.

По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД города возбуждено уголовное дело по части 1 и части 3 статьи 327 УК РФ (Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа и использование заведомо подложного документа). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.