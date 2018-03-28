В Якутии возбудили дело после убийства ребенка матерью

ХАБАРОВСК , 28 мар — РИА Новости . Прокуратура Якутии завершила проверку по факту убийства местной жительницей своей девятилетней дочери и нашла нарушения в работе отдела опеки и попечительства окружной администрации Якутска , школы и инспекторов по делам несовершеннолетних, возбуждено дело по статье «халатность», сообщается на сайте прокуратуры республики в среду.

По данным СУСК РФ по республике, женщина подозревается в том, что нанесла своей дочери множественные удары плоскогубцами по голове, в результате чего ребенок скончался на месте происшествия. Подозреваемая была задержана, а впоследствии помещена под стражу, в отношении нее возбуждено дело по статье «убийство».

Как сообщает прокуратура, подозреваемая ранее была лишена родительских прав в отношении старшего сына. В сентябре 2008 года женщина родила девочку, которая в декабре того же года была помещена инспектором ПДН МУ МВД России «Якутское» в детскую городскую инфекционную больницу, откуда была переведена в городской специализированный дом ребенка, где находилась до июля 2010 года. Впоследствии по ходатайству органа опеки и попечительства девочку вернули матери.

В дальнейшем девочка также содержалась в социальных учреждениях, оставалась под присмотром посторонних лиц, поскольку ее мать периодически проходила лечение. По решению органа опеки ребенка передавали матери, поскольку та не была лишена родительских прав.

Как сообщает прокуратура, 13 марта 2018 года женщина прервала очередное лечение в условиях дневного стационара и через три дня совершила убийство ребенка.

По мнению прокуратуры, должностные лица отдела опеки и попечительства окружной администрации Якутска, зная о том, что проживание с матерью представляет угрозу для девочки, не приняли каких-либо мер по защите прав и законных интересов ребенка, в результате чего стало возможным совершение преступления. Факты неисполнения своих обязанностей в силу небрежного отношения к службе установлены и в отношении инспекторов ПДН МУ МВД РФ «Якутское». Прокурорской проверкой вскрыты факты внесения инспектором ПДН в учетную документацию ложных сведений о проведенной профилактической работе с данной семьей.

Кроме того, прокуратура отмечает, что школа также не организовала социально-педагогическое, психологическое сопровождение девочки. Нарушения выявлены и в деятельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

"По материалам прокурорской и доследственной проверки СУСК РФ по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело статье «халатность», в рамках которого будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в том числе органов опеки. Кроме того, прокуратура Якутска направила следствию материалы проверки для решения вопроса о возбуждения дела по той же статье в отношении инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних 3 ОП МУ МВД России «Якутское», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что по выявленным нарушениям законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратура города внесла представления в окружную администрацию Якутска, школу, МУ МВД РФ «Якутское», республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, рассмотрение которых находится на контроле.