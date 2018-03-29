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Зауральцу грозит пожизненный срок за убийство пенсионера
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Зауральцу грозит пожизненный срок за убийство пенсионера 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
Житель Курганской области предстанет перед судом за убийство пенсионера, разбой и хранение наркотиков, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, житель одного из сёл Юргамышского района летом минувшего года в ночное время через окно проник в дом потерпевшего, желая завладеть его сбережениями. Вооружённый ножом мужчина расправился с жертвой, находившейся в беспомощном состоянии.
«Кроме того, в феврале 2017 года злоумышленник незаконно приобрел и хранил наркотическое средство в значительном размере. За совершение указанных преступлений может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — рассказали в прокуратуре.
Напомним, ранее в Зауралье под суд отдали семью из четырёх человек, которых обвинили в убийстве с особой жестокостью.
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