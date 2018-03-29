Зауральцу грозит пожизненный срок за убийство пенсионера

Житель Курганской области предстанет перед судом за убийство пенсионера, разбой и хранение наркотиков, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, житель одного из сёл Юргамышского района летом минувшего года в ночное время через окно проник в дом потерпевшего, желая завладеть его сбережениями. Вооружённый ножом мужчина расправился с жертвой, находившейся в беспомощном состоянии.

«Кроме того, в феврале 2017 года злоумышленник незаконно приобрел и хранил наркотическое средство в значительном размере. За совершение указанных преступлений может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — рассказали в прокуратуре

Напомним, ранее в Зауралье под суд отдали семью из четырёх человек, которых обвинили в убийстве с особой жестокостью.