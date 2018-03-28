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Зауралец обвиняется в убийстве: пенсионер отказался рассказать ему, где хранит деньги
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Зауралец обвиняется в убийстве: пенсионер отказался рассказать ему, где хранит деньги 

45.ru 29 минут назад
Фото: 45.ru
33-летний житель Юргамышского района Курганской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве, разбое и хранении наркотических средств.
— По версии следствия, летней ночью 2017 года обвиняемый, будучи нетрезвым, разбил стекло и проник через окно в дом пенсионера 1933 года рождения. Мужчина не менее четырех раз ударил свою жертву, затем обыскал дом и похитил более 38 000 рублей. Затем он потребовал у хозяина дома выдать ему остальные деньги, которых, по его предположению, у пенсионера должно быть больше. Получив отказ, обвиняемый не менее четырех раз ударил принесенным ножом свою жертву в шею, голову и грудь. От полученных ранений пенсионер скончался на месте. Совершив преступление, злоумышленник скрылся, а нож выбросил в близлежащий водоем, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Курганской области.
Также мужчина обвиняется в том, что в феврале 2017 года незаконно приобрел наркотики в значительном размере и хранил у себя дома.
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