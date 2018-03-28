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Курьера избили молотком и похитили у него продукты на юго‑западе Москвы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Курьера избили молотком и похитили у него продукты на юго‑западе Москвы 

РИАМО 24 минуты назад
Двое налетчиков, вооруженных молотком, напали на курьера и украли у него продукты на юго-западе Москвы, подозреваемые задержаны, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, 30-летний мужчина, работающий курьером фирмы, сообщил о разбойном нападении на улице Изюмская, дом 53, корпус 3.
«Неизвестные, угрожая мужчине молотком, нанесли ему побои, после чего открыто похитили продукты питания и скрылись. Материальный ущерб составил 5,3 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства.
Полицейские оперативно задержали нападавших — ими оказались молодые люди 1990 и 1998 годов рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело.
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