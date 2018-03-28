Курьера избили молотком и похитили у него продукты на юго‑западе Москвы

По его словам, 30-летний мужчина, работающий курьером фирмы, сообщил о разбойном нападении на улице Изюмская, дом 53, корпус 3.

«Неизвестные, угрожая мужчине молотком, нанесли ему побои, после чего открыто похитили продукты питания и скрылись. Материальный ущерб составил 5,3 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства.

Полицейские оперативно задержали нападавших — ими оказались молодые люди 1990 и 1998 годов рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело.