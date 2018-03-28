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Житель Ингушетии ограбил мобильный салон, угрожая продавцу кухонным ножом
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Житель Ингушетии ограбил мобильный салон, угрожая продавцу кухонным ножом 

АиФ Ставрополье 32 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейскими Карабулака по горячим следам задержан местный житель, ограбивший салон сотовой связи. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Известно, что грабитель, угрожая 24-летней девушке-продавцу кухонным ножом, похитил деньги из кассы, четыре мобильных телефона и аксессуары к ним. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.
Прибывшим на место полицейским удалось по горячим следам задержать преступника. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Карабулака. Украденные вещи, деньги и кухонный нож правоохранители изъяли.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия». Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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