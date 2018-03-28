ФСБ заподозрила бывшего инженера-ядерщика предприятия «Росатома» в крупном хищении продукции 

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении экс-сотрудника столичного АО «Красная Звезда» — предприятия госорпорации «Росатом». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сотрудники столичного управления ФСБ получили данные, свидетельствующие о мошеннических действиях 33-летнего жителя столицы, который с марта по декабрь 2017 г. занимал должность ведущего инженера АО «Красная Звезда». По данным силовиков, мужчина обманом совершил хищение продукции, купленной на средства предприятия, в особо крупном размере», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ведется следствие. Источник не уточнил, задержали ли подозреваемого.
Согласно информации из открытых источников, образованное в 1972 г. АО «Красная Звезда» является единственным в мире разработчиком и изготовителем космических ядерных энергетических установок и обладает опытом эксплуатации 32 таких изделий. Предприятие в интересах обеспечения безопасности России выполнило ряд разработок в области наземной ядерной энергетики, элементов космических агрегатов и оборудования для АЭС и исследовательских ядерных реакторов.