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В Находке Приморского края вынесен приговор обвиняемому в совершении серии квартирных краж
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В Находке Приморского края вынесен приговор обвиняемому в совершении серии квартирных краж 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 36 минут назад
Находкинский городской суд вынес приговор жителю Уссурийска, обвиняемому в совершении серии квартирных краж.
Ранее, в сентябре 2017 года фигурант уголовного дела прибыл в город Находку, где в течение нескольких дней похищал имущество из арендованных им квартир, используя одну и ту же преступную схему. Так, он находил в сети Интернет объявления о посуточной сдаче жилья. Мужчина связывался с собственником и заключал договор аренды недвижимости. При этом злоумышленник использовал паспорт другого гражданина. Получая свободный доступ к имуществу, которое находилось в арендованных квартирах, фигурант его похищал и продавал с целью обогащения. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Установлено, что мужчина приехал в Находку из города Уссурийска. Проведены необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Доказана причастность фигуранта к совершению преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ. В ходе следствия установлена причастность фигуранта уголовного дела к четырем эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 220 тысяч рублей.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему (с учетом ранее вынесенного в отношении него приговора, которым он осужден к реальному лишению свободы) наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Пресс-служба ОМВД России по г. Находке
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