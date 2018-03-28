Полицейские задержали мигрантку-взяточницу в Гатчине

Женщина пыталась дать взятку участковому, чтобы уйти от административной ответственности. Теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома

По версии следствия, уроженка одной из среднеазиатских республик 22 марта попыталась дать 15 тыс. рублей участковому полицейскому, чтобы тут не привлекал ее к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации ».

Полицейский от денег отказался и сообщил о произошедшем начальству. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Сейчас подозреваемая задержана и находится под стражей.