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В Курортном районе у несовершеннолетнего петербуржца изъяли арсенал и завели уголовное дело
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Курортном районе у несовершеннолетнего петербуржца изъяли арсенал и завели уголовное дело 

Интересант 31 минуту назад
Более трех десятков боеприпасов и огнестрельное оружие изъяли оперативники уголовного розыска петербургского главка МВД РФ у юного жителя Зеленогорска.
Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, в квартиру дома по улице Кузнечной стражи порядка заглянули 26 марта. На месте они обнаружили ружье и 35 боеприпасов. Также задержан гражданин 2000 года рождения, подозреваемый в незаконном обороте оружия.
Возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
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