В Уфе на камеру попал вор-карманник

В Кировском район башкирской столицы произошло преступление. Местный житель поджидал свою жертву в магазине. Когда ни о чем не подозревающий горожанин подошел к кассе, преступник убедился, что в кошельке мужчины есть деньги. Позже он незаметно вытащил заветный портмоне и кармана куртки.

— Скрыться подозреваемому не удалось. 356-летнего мужчину задержали с поличным, — рассказали в МВД республики.

Воришкой оказался 35-летний уфимец. Мужчина уже отмотал не один срок. В данный момент он нигде не работал. Оперативники возбудили уголовное дело по статье: покушение на кражу.