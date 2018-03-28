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В Уфе на камеру попал вор-карманник
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Уфе на камеру попал вор-карманник 

ufa1.ru 35 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Кировском район башкирской столицы произошло преступление. Местный житель поджидал свою жертву в магазине. Когда ни о чем не подозревающий горожанин подошел к кассе, преступник убедился, что в кошельке мужчины есть деньги. Позже он незаметно вытащил заветный портмоне и кармана куртки.
— Скрыться подозреваемому не удалось. 356-летнего мужчину задержали с поличным, — рассказали в МВД республики.
Воришкой оказался 35-летний уфимец. Мужчина уже отмотал не один срок. В данный момент он нигде не работал. Оперативники возбудили уголовное дело по статье: покушение на кражу.
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