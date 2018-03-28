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В деле сотрудницы «Почты России», которая оказывала покровительство за взятки, появился новый эпизод
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В деле сотрудницы «Почты России», которая оказывала покровительство за взятки, появился новый эпизод 

Волга Ньюс 32 минуты назад
Как установили силовики, руководитель одного из самарских отделов предприятия в служебном кабинете в областной столице получила взятку 80 тыс. руб. от начальника Кинельского почтамта. Предполагается, что деньги мужчина передавал за покровительство по службе.
Напомним, это уже не первый подобный факт. О систематических поборах стало известно еще в начале текущего года. 22 февраля за получение взятки была задержана Людмила З., источники сообщали, что женщина и ее коллега брали взятки под предлогом передачи их теперь уже экс-главе филиала "Почты России" Артуру Игрушкину (последний также находится под пристальным надзором силовиков).
Эпизод с получением денег от начальника кинельского филиала, вероятно, дополнит именно это уголовное дело.
Расследование нарушений в региональном представительстве «Почты России» продолжается.
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