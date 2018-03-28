Ещё
Судья в Казани лишена статуса решением Квалифколлегии судей РТ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Судья в Казани лишена статуса решением Квалифколлегии судей РТ 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Квалифколлегия судей РТ признала виновной в дисциплинарном проступке судью Ново-Савиновского районного суда Казани Марину Фирсову. Ее полномочия судьи прекращены, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Верховный суд РТ. Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вынес представление о возбуждении уголовных дел в отношении двух судей из Казани. В том числе, расследование должны были вести по делу Марины Фирсовой. Однако Квалифколлегия судей на запрос Бастрыкина ответила отказом. Затем председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов снова поднял вопрос привлечения Фирсовой, но уже к дисциплинарной ответственности.
Казанский репортер: последние новости
Суд Казани оставил Хайдара Халиуллина под домашним арестом до 12 апреля Подозреваемой по делу Минздрава РТ продлили домашний арест На замруководителя УФССП по РТ возбудили второе уголовное дело
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке87
В Петербурге загорелся многоэтажный дом74
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома37
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово293
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение