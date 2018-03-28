Судья в Казани лишена статуса решением Квалифколлегии судей РТ 

Квалифколлегия судей РТ признала виновной в дисциплинарном проступке судью Ново-Савиновского районного суда Казани Марину Фирсову. Ее полномочия судьи прекращены, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Верховный суд РТ. Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вынес представление о возбуждении уголовных дел в отношении двух судей из Казани. В том числе, расследование должны были вести по делу Марины Фирсовой. Однако Квалифколлегия судей на запрос Бастрыкина ответила отказом. Затем председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов снова поднял вопрос привлечения Фирсовой, но уже к дисциплинарной ответственности.