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Обвиняемому в педофилии курганцу грозит больше 20 лет лишения свободы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Обвиняемому в педофилии курганцу грозит больше 20 лет лишения свободы 

45.ru 44 минуты назад
Фото: 45.ru
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу курганца. Его обвиняют в развратных и насильственных действиях сексуального характера с тремя детьми, а также в изготовлении порнографии с участием детей.
— По версии следствия, обвиняемый в период с 2007 по 2012 год неоднократно совершал в отношении малолетних потерпевших развратные и насильственные действия сексуального характера, а также в целях распространения изготовил материалы порнографического характера с участием детей, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Курганский городской суд рассмотрит дело по существу. Мужчине грозит свыше 20 лет лишения свободы.
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