Обвиняемому в педофилии курганцу грозит больше 20 лет лишения свободы

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу курганца. Его обвиняют в развратных и насильственных действиях сексуального характера с тремя детьми, а также в изготовлении порнографии с участием детей.

— По версии следствия, обвиняемый в период с 2007 по 2012 год неоднократно совершал в отношении малолетних потерпевших развратные и насильственные действия сексуального характера, а также в целях распространения изготовил материалы порнографического характера с участием детей, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Курганский городской суд рассмотрит дело по существу. Мужчине грозит свыше 20 лет лишения свободы.